В Томске пройдут конкурсы и спортивные соревнования в Татьянин день

25 января для томичей и гостей города подготовили развлекательную программу Фото: Кирилл Колемасов

В Томске 25 января на пл. Ново-соборной развернется десяток интерактивных площадок, посвященных Татьяниному дню, сообщает пресс-служба мэрии. Вечером томичи смогут посмотреть на флеш-моб «Уэнсдей на Вороньем балу».

В канун праздника 23 и 24 января на площадках политехнического университета пройдут городские соревнования по зимнему футболу «Кубок Татьяны».

25 января для томичей и гостей города подготовили развлекательную программу. По студенческому билету можно будет бесплатно арендовать коньки. Всего для всех желающих будет доступно 12 интерактивных площадок, также будет работать студенческое кафе.

Также на площадки пройдет встреча и.о. мэра Михаила Ратнера и представителей молодежного движения.

Читайте также: В Томске появится кадровый резерв советников по воспитанию