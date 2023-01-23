В Томске появится кадровый резерв советников по воспитанию

Фото: Фролов Михаил

В Томской области в скором времени появится резерв советников по воспитанию региона. Встреча студентов ТГПУ с региональным координатором проекта «Навигаторы детства» Еленой Сухушиной и школьными советниками по воспитанию состоится во вторник, 24 января.

"Мероприятие приурочено к Международному дню студента и Году педагога и наставника. Действующие советники по воспитанию поделятся своим профессиональным опытом и знаниями", - говорится в сообщении.

Результатом встречи выступит уточненный кадровый резерв советников по воспитанию, которые являются студентами ТГПУ. После встречи список кандидатов будет направлен в департамент общего образования Томской области.

Уточняется, что на данный момент в Томской области в 242 школах действует 266 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

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