В Томской области экспорт продукции АПК вырос более чем в 1,5 раза

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В Томской области экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился более чем в 1,5 раза, его сумма составила 81,2 миллионов долларов. Об этом сообщила администрация Томской области.

"С начала 2022 года регион поставил на внешний рынок масложировую продукцию на 36,61 млн долларов: в 3,5 раза больше, чем в 2021 году. В частности, экспорт рапсового масла увеличился с 9,6 млн до 36,61 млн долларов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в администрации отметили, что в 2022 году заметна положительная динамика в экспорте зерновых культур. Согласно данным, экспортировано продукции на 880,2 тысяч долларов, что в два раза больше в сравнении с 2021 годом.

Также заметны изменения в лучшую сторону при экспорте молочной продукции - показатели увеличились на 1,8 млн долларов, что в три раза больше в сравнении с 2021 годом. Пищевая и перерабатывающая промышленность демонстрирует рост на 16,22 миллионов долларов - рост в 1,2 раза. Мясная продукция небольшую, но все таки показывает динамику — 16,6 млн долларов и 16,5 миллионов долларов в 2021 году.

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