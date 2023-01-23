В Томске с начала зимы около 200 человек получили травмы из-за падения на улицах

В связи с этим, властям города было вынесено представление об устранении нарушений. Фото: Анна Ковалёва

В Томске 198 человек получили травмы из-за падения на улицах, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Ведомство провело проверку содержание улично-дорожной сети.

Получение трав таким количеством человек, говорится в сообщении, свидетельствует о недостаточном исполнении работ по уборке улиц, дорог от снега. В связи с этим, властям города было вынесено представление об устранении нарушений.

Контроль за соблюдением требований находится на контроле городской прокуратуры.

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