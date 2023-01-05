В Томске ближайший открытый прием главврачей пройдет 6 февраля

Фото: Фролов Михаил

В Томской области продолжается практика "Открытых приемов" главных врачей с пациентами региона. За 2022 год было обработано 259 обращений. В 2023 планируется организовать восемь приемов. Информацию об этом сообщил региональный облздрав.

"В 2022 году больше всего обращений поступило руководителям Кожевниковской районной больницы и поликлиники №4 (26 и 23 соответственно), а также главному врачу горбольницы № 3 (15 обращений). Самыми популярными темами стали организация работы медучреждения, качество медицинской помощи, льготное лекарственное обеспечение", - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, обращения поступаю из социальных сетей и лично. В 2023 году встречи главврачей пройдут 6 февраля, 6 марта, 3 апреля, 5 июня, 4 сентября, 2 октября, 13 ноября и 11 декабря.

Со старта проекта в 2016 году прошло 39 «открытых приемов», главврачам поступило 2 122 обращения.

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