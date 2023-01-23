В Томской области работает 60 ледовых переправ

Фото: Укладов Олег

В Томской области в 9 районах работает 60 ледовых переправ. В региональном ГУ МЧР рассказали, что они действуют в Александровском районе – 14, Верхнекетском – 8, Каргасокском – 16, Колпашевском – 4, Кривошеинском – 1, Молчановском – 1, Парабельском – 9, Тегульдетском – 5 и Чаинском – 2.

В управлении рассказали, что во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы соблюдайте нормы грузоподъёмности, строго выполняйте требования всех информационных знаков, установленных перед переправами.

Помимо этого, МЧС публикует правила переезда по ледовой переправе:

- пассажиры рейсовых автобусов и автомобилей должны быть высажены перед въездом на переправу;

- на переправе не допускается остановка транспорта, развороты и обгон; - дверцы транспортных средств должны быть приоткрыты, стекла опущены, ремни безопасности водителя отстегнуты;

- выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час, дистанция между движущимися машинами должна быть не менее 30 метров;

- перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется;

- на переправах запрещается пробивать лунки для рыбной ловли и других целей, переезжать переправу в не огражденных местах.

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