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В Томской области на ледовых переправах Томской области повышается грузоподъемность. Транспортная нагрузка повысилась в 5 районах региона, сообщает пресс-служба администрации области.

"В Томской области на региональных ледовых переправах продолжается увеличение тоннажа. На прошлой неделе транспортная нагрузка повысилась на ледовых переправах в Колпашевском, Молчановском, Чаинском, Александровском и Парабельском районах", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что максимальная нагрузка в 30 тонн установлена на грузовой (третьей) полосе ледовой переправы через реку Обь у города Колпашево. Помимо этого, до 16 тонн возросла транспортная нагрузка на переправе через реку Обь у села Могочино. До 17 тонн - у села Подгорное и у села Гришкино — до 13 тонн.

Также отмечается, что до 10 тонн достиг тоннаж на всех десяти ледовых переправах в Александровском районе. А в Парабельском районе установлена нагрузка 20 тонн на переправах через реки Парабель у деревни Новиково, Полой у села Голещихино, Обь и протоку реки Обь у села Нарым.