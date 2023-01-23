В Томске за 2022 год малогабаритные квартиры подорожали на 9,8%

Анализ составлялся по вторичному рынку в 70 больших городах России. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году в Томске подорожали малогабаритные квартиры на 9,8%. Средняя цена «квадрата» по итогу года составила 98,7 тысячи рублей, такие данные приводят эксперты портала «Мир квартир».

Уточним, что специалисты разобрались в динамике цен на квартиры и студии, в которых до 32 квадратных метров. Анализ составлялся по вторичному рынку в 70 больших городах России.

Таким образом, эксперты заявляют, что в Томске квартиры подорожали на 9,8 %, до 2,2 миллиона рублей, средняя цена «квадрата» по итогу года составила 98,7 тысячи рублей (+11,3 %).

Помимо этого, малогабаритное жилье выросло цене в Кемерово (+27 %, до 88 495 рублей), в Кирове (+31,2 %, до 82 778 рублей), во Владикавказе (+25,5 %, 76 530 рублей) и в Рязани (+24,9 %, 2 242 075).

Однако снижение цены на маленькие квартиры тоже было зафиксировано. Малогабаритное жилье подешевело в Краснодаре (-1,8 %, 117 305 рублей), в Москве (-1,8 %, 327 905 рублей), в Севастополе (-2,6 %, 162 421 рубля) и в Белгороде (-2,9 %, 100 439 рублей).

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