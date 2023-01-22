Жительницу Северска обманули мошенники на 100 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области в Северске 46-летнюю жительницу обманули мошенники на 100 тысяч рублей. Северчанке позвонил "представитель банка", сообщает пресс-служба областного УМВД.

"По предварительным данным, женщине позвонила незнакомая девушка и представилась сотрудником службы безопасности одного из банков. Злоумышленница сообщила, что неизвестные от имени потерпевшей пытаются оформить кредит, и для того, чтобы обезопасить свои денежные средства, ей необходимо снять все деньги и перевести на «безопасный счет»", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что напуганная женщина сняла с кредитной карты все денежные средства и осуществила перевод на номер карты, указанный аферисткой.

Уточняется, что сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. Следователями УМВД России по ЗАТО г. Северск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».