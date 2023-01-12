В Томске в 2023 году планируют завершить строительство школы на улице Демьяна Бедного

В бюджете Томска также заложены средства на проектирование двух детских садов Фото: Кирилл Колемасов

В 2023 году власти Томска планируют завершить строительства школы на ул. Д. Бедного, сообщил «КП-Томск» департамент капитального строительства администрации города. Она рассчитана на 1100 мест, сейчас работы находятся на заключительной стадии. Возведение объекта идет в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В бюджете Томска также заложены средства на проектирование двух детских садов по ул. Гоголя, 36 и и Крячкова 9. На эти цели уйдет 2.1 млн и 2.3 млн соответственно, но эти суммы составляют лишь 25% от необходимых. Мэрией была подана заявка на софинансирование из областного бюджета в рамках нацпроекта «Демография», но пока средства на эти цели не предусмотрены.

«Участки под строительство подготовлены, остались небольшие нюансы, которые будут решены в ближайшее время. Ждём и надеемся на то, что вопрос с финансированием этих значимых для города объектов будет решён», - рассказал заместитель мэра по строительству и архитектуре Алексей Макаров.

Ранее мы рассказывали, что власти Томска планируют в 2023 году ввести 500 тысяч квадратных метров жилья.

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