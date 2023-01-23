В Томске 23 января обесточат детский сад на Дальне-Ключевской

Фото: Алёна Голева

В Томске 23 января, в понедельник, не будет света в одном доме на Дальне-Ключевской Ленинского района. Согласно данным карт, в здании находится детский сад.

Света не будет по адресу Дальне-Ключевская 25а, где находится МАДОУ детский сад №76. Информация об этом содержится на официальном сайте "Горсетей", где организация ежедневно публикует адреса, по которым будут проходить отключения электричества.

Энергоресурсная компания уточняет, что на Дальне-Ключевской света не будет с 13.00 до 15.00. Отключение света плановое.

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