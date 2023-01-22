В Томской области фиксируется острая нехватка сотрудников муниципальных предприятий

Фото: Анна КОВАЛЕВА

В администрации Томска обсудили дефицит кадров на муниципальных предприятиях «Томск САХ», «Спецавтохозяйство» и «Трамвайно-троллейбусное управление». В первую очередь там ищут водителей.

В мэрии рассказали, что на сегодняшний день общая потребность в специалистах на трех муниципальных предприятиях – более 160 человек. Уточняется, что «Томск САХ» ищет 91 специалиста, большинство из которых — водители различной спецтехники. В УМП «Спецавтохозяйство» открыто 34 вакансии, треть из которых – водители. А руководство ТТУ находится в поиске 40 сотрудников, из которых 20 — водители троллейбусов и трамваев.

Отмечается, что на заседании было предложено использовать целевую подготовку водителей для каждого конкретного предприятий.