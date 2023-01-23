Фото: Алёна Голева

В Томске 23 января синоптики обещают до -12 градусов; снег, ночью местами сильный снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе в понедельник ветер будет дуть южный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днем температура воздуха составит до -10…-12°С. Также ожидается облачная погода с прояснениями. На дорогах местами гололедица и снежные заносы.

В Томской области будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, местами сильный снег; днем небольшой, местами умеренный снег, метели. Температура днем -7…-12°С, местами -13…-18°С. На дорогах местами гололедица и снежные заносы.

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