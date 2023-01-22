В Томской области за 2023 год эвакуировали 69 транспортных средств за нарушения правил дорожного движения

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С 1 по 19 января 2023 года в Томской области эвакуировали 69 транспортных средств за нарушения правил дорожного движения. В отношении 27 водителей-нарушителей составлены административные материалы, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"С 1 по 19 января 2023 года на территории Томской области за нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации эвакуировано 69 транспортных средств. В отношении 27 водителей-нарушителей составлены административные материалы по фактам нарушения правил остановки и стоянки, из них 3 – в отношении автолюбителей, которые, не имея законных оснований, оставили свои транспортные средства на парковке для инвалидов", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что задержано 38 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. Из числа задержанных 1 человек управлял транспортным средством с признаками опьянения «повторно», то есть, будучи лишенными права управления за такое же правонарушение.