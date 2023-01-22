В Томской области в 2023 году от COVID-19 вакцинировались более 4,5 тысяч человек

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В 2023 году 4 510 человек вакцинировались от коронавирусной инфекции. За начало пандемии прививку поставили 753 429 жителей региона, сообщили в администрации области.

"За неполный первый месяц 2023 года в Томской области от коронавируса привились 4 510 человек, из которых 1 441 — томичи, старше 60 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, что поставить вакцину жители Томска могут и в начавшиеся выходные дни. Это можно сделать в пункте вакцинации в торговом центре «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13) с 11 до 17 часов. Главное, не забыть прихватить с собой паспорт и СНИЛС.

Ранее сообщалось, что 21 января в Томской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.