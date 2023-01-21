В Томской области выявили еще 35 новых случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 6 014 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 21 января, в Томской области выявили 35 новых случев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 159 014 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 25 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 515 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 6 014 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 43 пациента скончались, 4 586 человек выздоровели.

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