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НовостиЗдоровье21 января 2023 8:44

В Томской области выявили еще 35 новых случаев заражения COVID-19

Выздоровели 25 человек
Кирилл Колемасов
За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 6 014 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 6 014 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 21 января, в Томской области выявили 35 новых случев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 159 014 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 25 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 515 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 6 014 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 43 пациента скончались, 4 586 человек выздоровели.

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