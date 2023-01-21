Губернатор Томской области обсудил перспективы землепользования в регионе с главной Роснедр

Также на встрече было акцентировано внимание на подготовке геологов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве состоялась встреча губернатора Владимира Мазура и руководителя Роснедр Евгения Петрова, где они обсудили перспективы по ускоренному введению в эксплуатацию доюрских залежей нефти и природного газа из Томской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В Томской области нефтегазовый комплекс остается одной из важнейших отраслей экономики. Особенно - на севере региона, где предприятия отрасли - и крупнейшие работодатели, и основные налогоплательщики, и социальные партнеры муниципалитетов», - отметил глава региона.

Порядка 10% запасов углеводородов относятся к доюрскому комплексу и считаются трудноизвлекаемыми. В первую очередь, это палеозойские пласты.

Глава Роснедр и губернатор обсудили перспективы промышленного освоения доюрских залежей, а также стимулирование недропользователей.

«Сегодня существуют механизмы, которые позволяют предприятиям участвовать в соответствующих пилотных проектах, согласовав модель разработки месторождения и меры налоговой поддержки», - говорится в сообщении.

Также на встрече было акцентировано внимание на подготовке геологов.

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