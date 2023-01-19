В Томске детская зубная поликлиника №2 будет работать и по выходным

Фото: Владимир Мазур

Губернатор Томской области Владимир Мазур в своем телеграм-канале сообщил, что зубная поликлиника №2 в Томске будет работать и по субботам. Для врачей будет добавлено финансирование в заработную плату.

"Пожалуйста, записывайтесь, приходите, лечитесь, не болейте! Мы нашли возможность доплачивать врачам 2-й детской стоматологии за субботнюю работу, увеличив зарплату почти на треть. Считаю, это справедливо", - сказал Мазур.

Глава региона отметил, что он ставит перед поликлиникой несколько задач - обновление стоматологического оборудования, кадровое развитие, с весны организовать выезды специалистов в районы региона.

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