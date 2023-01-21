В Томске нехватку водителей для муниципальных предприятий планируют решать целевым обучением

В рамках региональной и федеральной программ есть возможность обучения и переобучения Фото: Анна Ковалёва

Более 160 специалистов требуется в трех муниципальных предприятиях Томска, сообщает пресс-служба мэрии. Больше половины из них – это водители трамваев, троллейбусов и спецтехники.

Острую необходимость в водительских кадрах обозначили томские перевозчики и муниципальные предприятия.

«По словам руководителей, основная часть работающих водителей имеет возраст около 50 лет, и, конечно, необходима «свежая кровь»», - говорится в сообщении.

На предприятиях постоянно идет поиск новых людей. В сфере маршрутного бизнеса, к примеру, тоже существует недобор. Он составляет порядка 150 человек.

Опыт набор целевых групп под нужды конкретных предприятий существует, отметили в областном департамент профессионального образования. Его можно продолжать, но необходимо плотное взаимодействие в вопросе наставничества в учебном заведении и месте работы.

В рамках региональной и федеральной программ есть возможность обучения и переобучения. Для помощи водителей центр занятости населения готов организовать отраслевую ярмарку вакансий.

Читайте также: Возможные цены проезда в городском транспорте вновь обсудили в мэрии Томска