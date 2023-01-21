В Томске за прошедшую неделю зафиксировано 8339 нарушений ПДД

Больше половины от общей цифры – это нарушение скоростного режима. Фото: Виктор Гусейнов

За неделю в Томске зафиксировано 8339 нарушений правил дорожного движения, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области. Видео фиксация на дорогах нарушения ведется ежедневно.

«После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец транспортного средства по почте получает квитанцию на оплату штрафа», - говорится в сообщении.

Больше половины от общей цифры – это нарушение скоростного режима. За неделю было зафиксировано 6347 таких случаев.

У водителей есть возможность заплатить только половину суммы штрафа. Для этого необходимо успеть произвести оплату в течение 20 дней со дня постановления.

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