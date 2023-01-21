Корь из Новосибирска могут завезти в Томскую область

Последний случай заболевания корью в Томской области регистрировали в 2011 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возможное проникновение кори из Новосибирска в Томскую область выражает обеспокоенность в местном управлении Роспотребнадзора. В данный момент, в соседнем регионе наблюдается вспышка заболеваемости.

Как сообщает Сиб.фм, с начала 2023 года в Новосибирске заразились корью уже 45 человек. Из общего количества заболели только 17 детей. Ситуацией заинтересовался Глава СК Александр Бастыркин, который дал распоряжение региональному управлению ведомства разобраться с ситуацией и доложить о принятом решении после процессуальной проверки.

Напомним, последний случай заболевания корью в Томской области регистрировали в 2011 году.

В России от вирусного заболевания ставят прививки детям в возрасте одного года и шести лет. В первую очередь, могут заразиться томичи, которые в детстве не проходили вакцинацию.

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