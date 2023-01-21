Участницей томского проекта «Краса в погонах» стала судебный пристав-исполнитель

Фото: УФССП по Томской области.

Издание «МК в Томске» продолжает знакомить томичей с красивыми женщинами, которые в рабочее время носят форму, в рамках проекта «Краса в погонах».

Новой участницей проекта стала Елена Васильева – судебный пристав исполнитель отделения судебных приставов по Октябрьскому району города Томска УФССП России по Томской области, лейтенант внутренней службы.

Елена работает в управлении с 2018 года. Ее увлечения – фитнес, прогулки на свежем воздухе.

Уточним, что проект «Краса в погонах» не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.

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