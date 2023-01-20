Проект "Краса в погонах" из Томска рассказал о новой участнице

Фото: Росгвардия
В Томске издание "МК в Томске" запустило уникальный проект "Краса в погонах", в котором рассказывает об обворожительно красивых девушках, которые надевают погоны и форму на работу.
Виктория Старостенко, военнослужащая Северского соединения Росгвардии, стала одной из участниц "Красы". Девушка на службе с 2012 года, ее профессия связана с фотографией.
У Виктории Старостенко трое детей и муж, свободное от работы девушка проводит в окружении близких людей.
Занимается изобразительным искусством в разных жанрах и техниках: масло, акварель, пастель, цветные карандаши, компьютерная графика и смешанные техники.
Фото: Личный архив Виктории Старостенко
Проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.
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