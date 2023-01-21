Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 января 2023 6:40

Полиция рассказала подробности происшествия на улице Елизаровых в Томске

Пожилая женщина попала под колеса автомобиля
Кирилл Колемасов
Пожилая женщина была доставлена в медицинское учреждение для осмотра.

Пожилая женщина была доставлена в медицинское учреждение для осмотра.

Фото: Кирилл Колемасов

Пресс-служба УМВД по Томской области сообщила подробности происшествия на ул. Елизаровых в Томске. Инцидент произошел на ул. Елизаровых сегодня, 21 января в 11.40. Водитель автомобиля Mitsubishi Galant 1979 года рождения совершил наезд на пешехода.

«По предварительным данным, женщина, 1947 года рождения, переходила проезжую часть вне пешеходного перехода», - говорится в сообщении.

Пожилая женщина была доставлена в медицинское учреждение для осмотра. На месте работают сотрудники полиция для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Читайте также: Пожилая женщина попала под колеса автомобиля в Томске