Полиция рассказала подробности происшествия на улице Елизаровых в Томске

Пожилая женщина была доставлена в медицинское учреждение для осмотра. Фото: Кирилл Колемасов

Пресс-служба УМВД по Томской области сообщила подробности происшествия на ул. Елизаровых в Томске. Инцидент произошел на ул. Елизаровых сегодня, 21 января в 11.40. Водитель автомобиля Mitsubishi Galant 1979 года рождения совершил наезд на пешехода.

«По предварительным данным, женщина, 1947 года рождения, переходила проезжую часть вне пешеходного перехода», - говорится в сообщении.

Пожилая женщина была доставлена в медицинское учреждение для осмотра. На месте работают сотрудники полиция для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Читайте также: Пожилая женщина попала под колеса автомобиля в Томске