Пожилая женщина попала под колеса автомобиля в Томске

Фото: Регион-70.

В Томске на улице Елизаровых пожилая женщина попала под колеса автомобиля. Информацию об этом разместили очевидцы в группе "Регион-70".

Инцидент произошел на остановке "Завод ДСК", в паре шагов от надземного перехода. Один из комментаторов рассказал, что стал свидетелем происшествия и ехал впереди Митсубиси, которая попала в ДТП. По его словам, пожилая женщина намеревалась перебежать дорогу, чтобы успеть на автобус, который стоял на противоположной стороне.

По фотографии видно, что очевидцы собрались вокруг пострадавшей, дали ей одеяло и подложили под голову плед.

Как сообщил корреспондент "КП-Томск" с места событий, сейчас пожилой женщины уже нет на месте, предположительно, ее забрали медики. На месте работает экипаж ДПС.

Пожилая женщина намеревалась перебежать дорогу Фото: Кирилл Колемасов

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