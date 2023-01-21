Мошенники взломали аккаунт женщины в социальной сети и убедили томича перевести 39 тысяч рублей

Мужчину попросили перевести еще 11 тысяч Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Томич поверил мошенникам, которые взломали аккаунт ее знакомой, и перевел им 39 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области. 28-летний житель обратился с заявлением в полицию.

Как пояснил правоохранителям потерпевший, он увидел в одной из социальных сетей объявление своей знакомой о сборе средств на операцию ее матери, которая попала в аварию.

«Неравнодушный томич, желая помочь попавшей в беду женщине, осуществил на указанный аферисткой номер счета два перевода в размере 15 и 24 тысячи рублей», - говорится в сообщении.

Мужчину попросили перевести еще 11 тысяч, после чего он позвонил своей знакомой и узнал, что ее аккаунт взломали. Всего в руки мошенников ушло 39 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч.2 ст. 159 УК РФ.

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