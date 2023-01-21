Томичка потеряла около 140 тысяч рублей при продаже инвалидного кресла

Потерпевшая разместила объявление о продаже инвалидного кресла в интернете. Фото: Даниил ОПАРИН

В Томске полицейские получили заявление от 44 местной жительницы, которая потеряла около 140 тысяч рублей при продаже инвалидного кресла, сообщает пресс-службу УМВД по Томской области. По предварительным данным, потерпевшая разместила объявление о продаже инвалидного кресла в интернете.

«Позже, на телефон потерпевшей поступил звонок от подозреваемого, который пояснил что, переведет предоплату, и попросил назвать данные банковской карты, а также продиктовать приходящие коды из СМС-сообщений», - говорится в сообщении.

После этого со счета женщины было списано около 140 тысяч рублей. Полицейским удалось обнаружить подозреваемого, им оказался 37-летний житель Калужской области. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ.

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