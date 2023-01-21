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НовостиОбщество21 января 2023 3:54

Около 30 тысяч жителей Томской области получают пенсию ниже прожиточного минимума

Доплата рассчитывается индивидуально
Кирилл Колемасов
Доплата рассчитывается индивидуально.

Доплата рассчитывается индивидуально.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томской области около 30 тысяч жителей получают региональную социальную доплату к пенсии, сообщает пресс-служба администрации региона. Это более 21 тысячи пенсионеров и более 8 тысяч детей, которым назначена пенсия по потере кормильца.

«Право на выплату имеют неработающие пенсионеры, общая сумма дохода которых (пенсия и другие регулярные выплаты) не превышает величины прожиточного минимума пенсионера (в 2023 году — 12 441 руб.)», - говорится в сообщении.

Региональная пенсия предоставляется в беззаявительном порядке и рассчитывается индивидуально. Она составляет разницу между действующим прожиточным минимумом пенсионера и его доходом.

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