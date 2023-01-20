Томичам рассказали, куда сообщать о проблемах с получением льготных лекарств

Льготники могут сообщить онлайн о проблемах с получением лекарств Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Томска, у которых возникли проблемы с получением льготных лекарственных препаратов, могут сообщить об этом специалистам по интернету. Жалобы принимают на сайте регионального Центра медицинской и фармацевтической информации. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Томской области.

Чтобы направить онлайн-обращение на портале Центра (tabletka.online), нужно перейти по баннеру «Электронное обращение гражданина, имеющего право на льготное лекарственное обеспечение». Он размещен на главной странице сайта. Затем следует заполнить онлайн-анкету. В ней потребуется указать вид льготы (федеральная или региональная), аптечную организацию, номер рецепта, дату его выписки и контактные данные.

«Сотрудники центра совместно с работниками областного аптечного склада и департамента здравоохранения Томской области рассмотрят обращение и свяжутся с заявителем, чтобы оказать содействие», - уточнили в сообщении.

Читайте также В Томской области операторы облздарава за 2022 год приняли 900 тысяч обращений