В Томске 21 января похолодает до -30 градусов

На дорогах местами гололедица
Фото: Анна Ковалёва
В Томске 21 января погода преимущественно без осадков. Температура воздуха опустится до -28...-30°С. На дорогах местами гололедица, ожидается переменная облачность. Ветер переменный 2-7 м/с.
В Томской области температура воздуха днем опустится до -25....-30°С, местами до -35°С. По западу -16...-21°С. На дорогах гололедица, ожидается переменная облачность, ветер переменный 2-7 м/с.
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