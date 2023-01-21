Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 января 2023 2:00

В Томске 21 января похолодает до -30 градусов

В Томской области местами температура опустится до -35
Кирилл Колемасов
На дорогах местами гололедица

На дорогах местами гололедица

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 21 января погода преимущественно без осадков. Температура воздуха опустится до -28...-30°С. На дорогах местами гололедица, ожидается переменная облачность. Ветер переменный 2-7 м/с.

В Томской области температура воздуха днем опустится до -25....-30°С, местами до -35°С. По западу -16...-21°С. На дорогах гололедица, ожидается переменная облачность, ветер переменный 2-7 м/с.

Читайте также: В двух районах Томска отключат электричество 23 и 26 января