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НовостиОбщество19 января 2023 4:11

В Томской области операторы облздарава за 2022 год приняли 900 тысяч обращений

Эти показатели на 171 тысячу больше, чем в 2021 году
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Область здоровья

Фото: Область здоровья

Область здоровья сообщает, что за 2022 год операторы на "горячей линии" департамента приняли около 900 тысяч обращений, что на 171 тысячу больше, чем за 2021 год.

"Большинство звонивших уточняли стоимость и наличие лекарств в аптеках и медицинских услуг в медорганизациях региона — таких обращений зафиксировано 801 509. Значительное количество обращений касалось новой коронавирусной инфекции, в том числе вакцинации: 59 015. На третьем месте по популярности оказалась горячая линия по льготному лекарственному обеспечению: 6 619 обращений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операторам предстояло ответить на вопросы томичей по единой электронной регистратуре, диспансеризации, профилактике клещевых инфекций, гриппа и ОРВИ, о подготовке к лабораторным исследованиям, об анальгезирующей терапии пациентам с хроническим болевым синдромом, о качестве медицинской помощи.

Телефон "горячей линии" облздрава: 8 (3822) 516-616, 8-800-350-8850 и единый федеральный номер 122.

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