В Томской области операторы облздарава за 2022 год приняли 900 тысяч обращений

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Область здоровья сообщает, что за 2022 год операторы на "горячей линии" департамента приняли около 900 тысяч обращений, что на 171 тысячу больше, чем за 2021 год.

"Большинство звонивших уточняли стоимость и наличие лекарств в аптеках и медицинских услуг в медорганизациях региона — таких обращений зафиксировано 801 509. Значительное количество обращений касалось новой коронавирусной инфекции, в том числе вакцинации: 59 015. На третьем месте по популярности оказалась горячая линия по льготному лекарственному обеспечению: 6 619 обращений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операторам предстояло ответить на вопросы томичей по единой электронной регистратуре, диспансеризации, профилактике клещевых инфекций, гриппа и ОРВИ, о подготовке к лабораторным исследованиям, об анальгезирующей терапии пациентам с хроническим болевым синдромом, о качестве медицинской помощи.

Телефон "горячей линии" облздрава: 8 (3822) 516-616, 8-800-350-8850 и единый федеральный номер 122.

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