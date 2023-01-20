О холоде в домах томичи могут сообщать в областной департамент ЖКХ

На холод в квартирах можно пожаловаться в департамент ЖКХ Фото: Анна Ковалёва

Жалобы на пониженную температуру воздуха в квартирах принимают исполнители коммунальных услуг. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом рассказал начальник департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области Яков Грель.

Специалист уточнил, что информация об исполнителях коммунальных услуг указывается в платежных документах. Это управляющие компании или ресурсоснабжающие организации. Их представителей томичи должны вызвать для составления акта в случае недостаточного обогрева квартиры.

«Если исполнитель коммунальных услуг проигнорировал обращение потребителя, акт, где будет зафиксирована температура в помещении, можно составить самостоятельно. Нужны подписи двух свидетелей, это могут быть соседи или члены семьи», - добавил Яков Грель. Составленный акт необходимо передать в областной департамент ЖКХ.

«У нас такие обращения были, и мы по ним проводили проверки. Отреагировали достаточно эффективно», - отметил начальник департамента. Он также посоветовал томичам записать номер горячей линии департамента ЖКХ: 8 800 444 29 28.

Кроме того, горожане могут подготовить исковое заявление в суд, если температура в жилом помещении ниже нормы. Напомним, по закону в квартире должно быть не холоднее, чем + 20 градусов.

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