Губернатор Томской области и спецпредставитель Президента по вопросам цифрового и технологического развития обсудили перспективы беспилотной отрасли в регионе

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур и специальный представитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков провели рабочую встречу в Москве, на которой обсудили участие томских университетов, научных организаций и технологического бизнеса в развитии отечественного рынка беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, 30 декабря Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС). Изменения, в частности, коснулись сферы профильного образования и разработок.

Глава региона представил на встрече со спецпредставителем главы государства опыт Томской области в этой сфере. В том числе, наработки опытного района в части реализации экспериментального правового режима, компетенции технологического бизнеса на примере томских компаний «Микран», «ЛЭМЗ-Т», «СТК», опыта взаимодействия с партнерами, среди которых «Радар ММС», «Аэромакс» и другими, образовательные программы томских национальных исследовательских университетов ТГУ и ТПУ, а также Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Отдельно участники встречи обсудили пилотные проекты в Томской области и планы по развитию инфраструктуры для применения БАС.

Владимир Мазур и Дмитрий Песков договорились о более тесной интеграции с Фондом НТИ, Платформой НТИ для совместной реализации инвестиционных проектов по развитию производства, испытаний беспилотных авиационных систем и расширению их применения в нефтегазовом секторе, сельском и лесном хозяйстве.

«Считаю, что Томская область должна стать одним из базовых регионов по развитию отрасли беспилотных авиационных систем в стране, – подчеркнул Владимир Мазур по итогам встречи. – У нас есть опыт работы в рамках экспериментального правового режима, выстраивания системы безопасности полетов, специальные образовательные программы для отрасли. А тесное взаимодействие научных центров с высокотехнологичным бизнесом позволит локализовать в регионе производственный комплекс по беспилотникам – от выпуска компонентной базы и комплектующих – средств связи, бортового оборудования до готового летательного аппарата».

Участие во встрече также приняли заместители губернатора Андрей Антонов и Николай Слепнёв, ректор Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуард Галажинский, генеральный директор Фонда НТИ, ректор АНО «Университет НТИ 2035» Вадим Медведев, генеральный директор АНО «Агентство развития навыков и профессий» Роберт Уразов и другие.