Вечером 20 января на дорогах Томска зафиксировали пробки в 8 баллов

Движение транспорта на дорогах Томска затруднено из-за образовавшихся пробок Фото: Анна Ковалёва

К 16 часам 45 минутам 20 января в Томске образовались восьмибальные пробки. Согласно данным онлайн-сервиса «2ГИС», труднее всего проехать по улице Шевченко от дома 32/1 до дома 55.

Затруднено движение и по улице Ломоносова – от пересечения с Социалистической улицей до пересечения с Елизаровых.

Большой затор образовался также на улице Елизаровых – от пересечения с улицей Кулагина до остановки «Горэлектросети» и от пересечения с проспектом Кирова до Транспортной площади.

Пробки наблюдаются и на участках улиц Нахимова, Красноармейская, Пушкина, Яковлева, Сибирская, Герцена, Енисейская, Иркутский тракт, проспекта Фрунзе.

На выезде из города, перед Коммунальным мостом, на улице Нахимова движение тоже затруднено.

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