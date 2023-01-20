В полиции подтвердили информацию о двух пострадавших в ДТП на трассе Томск-Светлый

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В УМВД по Томской области сообщили о двух пострадавших на трассе Михайловка - Александровское - Итатка. В больницу были госпитализированы мужчина и женщина.

"По предварительной информации, автомобиль Nissan Bluebird под управлением женщины, 1986 года рождения, двигаясь со стороны г. Томска в сторону с. Итатка, потеряла контроль над движением, совершила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным грузовым автомобилем DAF LF 45.150, под управлением мужчины, 1989 года рождения", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что утром 20 января, в пятницу, на трассе Томск-Светлый произошло страшное ДТП между "Ниссаном" и грузовиком.