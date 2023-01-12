«Уволили в канун Нового года»: цех завода «Томская лампочка» закрыли после 80 лет работы

Фото: Предоставлено героем

Лампочка томича – такой слоган у завода по производству светодиодов различного профиля. С 1943 года производство являлось главным поставщиком лампочек накаливания в Сибири и на Дальнем Востоке, но 23 декабря 2022 года завод остановил линию по их производству. Журналист «КП-Томск» поговорил с представителем компании «LEADlight» и работниками, которые в канун Нового года остались без работы.

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«Уходит целая эпоха»

На производстве лампочек, еще до закрытия линии ламп накаливания, работало более 200 человек. Каждый занимался своим делом в пяти цехах: сборочном, стекольном, по газоподготовке, инструментальном и вспомогательных службах.

Когда завод говорит о причинах остановки линии по производству ламп накаливания, то сразу становится понятно, что к такому концу производство постепенно шло. Маленькими, но все же шагами.

«23 декабря стекловаренная печь была отключена от газоснабжения и началась ее остановка, также были обесточены все линии сборочного производство ламп накаливания. Уходит целая эпоха! Можно, конечно, говорить о предопределенности такого решения – еще 2009-м году президент Медведев подписал указ о прекращении оборота ламп накаливания поэтапно до 2012 года», - говорит представитель завода.

Фото: Предоставлено героем

Также «LEADlight» сообщил, что кроме указа предприятию пришлось претерпеть банкротство завода из-за долгов: «Томская лампочка входила в холдниг В.А.В.С., который заложил заводы, взяв огромные кредиты». Однако и такие трудные времена удалось преодолеть, завод вышел на самостоятельное управление, оптимизировав производство на оставшихся 30% площадей завода.

«Завод становился все хуже-хуже и хуже»

Виктор Николаевич – проработал 50 лет на заводе и прошел путь от инженера до заместителя директора, однако в 2016 году ему пришлось сменить любимую работу. С начала 2010-х годов заводчанин считает, что произошел раскол, и «лампочка» постепенно начала угасать.

«Завод становился все хуже-хуже и хуже. Лампочка угасала. Изначально было где-то 30 бригад, последние года всего работало 6-8 бригад – это уже нерентабельно, потому что печка потребляет много газа. Плюс материалы нужно покупать. Были задолженности по зарплате, по материалам. Все, кто проработал давно, ушли», - говорит Виктор Николаевич.

Фото: Предоставлено героем

По словам ветерана заводского труда, в России осталось всего два завода, которые могли бы сравниться с былой мощью аналога из Томска, - это электроламповый завод в Тверской области и саранское производственное объединение «Лисма».

«Если в советское время 80-х годов мы выпускали 140 миллионов ламп и у нас численность была 3,5 тысячи, плюс товары народного потребления: игрушки, гирлянды сортов 20, другие игрушки большого количества. Сейчас только лампы накаливания для дома 5-6 наименований, а раньше выпускали до тысячи наименований. Каких только не было: танковые, судовых, самолетных, тепловозные, железнодорожных. Мы единственные в стране выпускали лампы для шахтеров. В 80-х годах были лампы для кинотеатров», - отметил заводчанин.

Фото: Предоставлено героем

Причиной закрытия одной из важнейших линий – производство ламп накаливания – Виктор видит в смене руководящего звена и в оттоке профессионалов. По его словам, сейчас в Томске сложно найти настоящего профессионального инженера на стекольное производство. Рабочие есть, а инженеров – нет.

«Я осталась без работы»

Ирина – работала в цеху по производству ламп накаливания почти 16 лет. Когда прошла информация о сворачивании данного производства, она не сразу поверила в это решение, но на собрании все стало предельно ясно.

«Я осталось без работы. Было заводское собрание, между сборкой и Вице-презиндентом 20 декабря прошлого года. Нас поставили перед фактом, что закрывают предприятие - пишите все заявления по собственному желанию. 23 декабря у всех был последний рабочий день на заводе», - говорит Ирина.

По словам собеседницы «КП-Томск», после увольнения ей не удалось найти новое место, на данный момент она безработная.

Фото: Предоставлено героем

Однако «LEADlight» не перестает бороться за право сохранить свое место на рынке. По словам представителя, полностью не закрыться поможет несколько пунктов: налоговые преференции, помощь и поддержка при госзакупках в соответствии с ПП 712, введение экологических сборов на импортную продукцию, господдержка в дальнейшем развитии светодиодного комплекса, прекращение уголовных дел, обысков и допросов.

В Томске бывший заводчанин Виктор видит будущее для развития стекольной отрасли. По его словам, нынешнему заводу необходимо полностью пересмотреть свои стандарты производства, в том числе, будет полезна смена руководящей части.

Фото: Предоставлено героем

«Если бы новое начальство приобрело завод, которое было бы заинтересовано в производстве, то можно спектр можно расширить и делать не только лампы. У нас задела было много с Красноярским краем и с фабрикой игрушек, с Лучановским стеклозаводом, с фабрикой деревянных игрушек в Завидово. Сейчас наладить связь проще, поэтому Томск не должен потерять такой завод», - сказал спикер «КП-Томск».

В Томске цех по производству ламп накаливания закрылся 23 декабря 2022 года. Виктор отмечает, если заводу не получится реабилитироваться, то в скором времени «лампочку» вытеснит продукция из Киргизии. Он заметил, что лампы накаливания «Лон» не такого хорошего качества, что выпускал раньше томский завод, однако они смело могут прийти на томский рынок.

На момент публикации «LEADlight» не предоставил информации – будут ли распроданные освободившиеся территории и сколько человек остались безработными.