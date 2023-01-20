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НовостиОбщество20 января 2023 9:10

Стали известны подробности жизни погибшего в Томске Эдуарда Садовского

24-летнего томича нашли волонтеры отряда «ЛизаАлерт»
Анна Ковалёва
. Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

. Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

Вчера, 19 января, в аккаунтах поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» появилась информация о пропавшем Эдуарде Садовском. В объявлении было сказано, что накануне 24-летний томич ушел из дома и не вернулся. Через несколько часов поисковики опубликовали сообщение под заголовком «Найден. Погиб». Сегодня наши коллеги из «МК в Томске» рассказали подробности жизни мужчины.

Эдуард Садовский являлся членом регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Томской области. Молодой человек несколько раз баллотировался в Совет Зональненского сельского поселения. Эдуард был самым молодым кандидатом в депутаты от партии. Он участвовал в выборах по избирательному округу №1.

Свои принципы Эдуард Садовский озвучивал в предвыборной программе. «Обращаюсь с людьми так, как ожидаю, чтобы обращались со мной», «Пытаюсь понять потребности человека, прежде чем предложить свою помощь», - писал молодой кандидат в депутаты.

Редакция «КП-Томск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Эдуарда Садовского.

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