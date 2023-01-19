В Томске проект "Краса в погонах" рассказал о новой участнице

Фото: УФССП

Издание "МК в Томске" запустило уникальный проект под названием "Краса в погонах", в котором рассказывает о красивых девушках, надевающих форму на работу. Анастасия Мельник - заместитель старшего судебного пристава отделения судебных приставов по Томскому району УФССП России по Томской области, старший лейтенант внутренней службы.

Анастасия работает в управлении ФССП с 2006 года.

В свободное от работы время занимается пилатесом и джампингом.

Проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.

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