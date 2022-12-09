"Паразиты, вирусы и грибки": томский врач рассказал, чем можно заразиться от домашнего животного

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Томский врач ветклинки Vet Union Ольга Михеева рассказала, чем опасны домашние животные и какими болезнями от них можно заразиться. По словам специалиста, наиболее часто встречаются случаи с заражением гельминтозами и дерматофитией (лишаем).

«Наиболее часто мы сталкиваемся с заражением гельминтозами и дерматофитией (лишаем). Стоит помнить, что наиболее подвержены гельминтозам дети. И заражаются они не напрямую от домашних собак и кошек, а через грязные руки, немытые овощи и фрукты, игрушки. В летний период при интенсивном заражении домашних животных блохами владельцы могут жаловаться на зудящие следы от укусов этих кровососущих паразитов», - уточнила врач.

Отмечается, что самым опасным заболеванием является бешенство. Врач предупреждает, что болезнь не всегда проявляется так, как показывают в фильмах и советует остерегаться бездомных домашних животных.

Специалист также подчеркнула, что контакты с домашним питомцем практически не опасны, если проводить регулярную вакцинацию и обработку от паразитов, а также поддерживать в чистоте само животное и места его обитания.

«С медицинской точки зрения при должном уходе за питомцем любые контакты с домашним животным не несут опасности. Что мы имеем ввиду под «уходом за животным»? Во-первых, это регулярные профилактические мероприятия – вакцинация, обработки от паразитов. Во-вторых, это ежегодные диспансерные обследования состояния здоровья питомца. В-третьих, это гигиена – поддержание чистоты ротовой полости, кожи, шерсти. В-четвертых – соблюдение чистоты в доме: регулярная влажная уборка, своевременная смена кошачьих лотков с их текущей дезинфекцией, уборка собачьих экскрементов с придомовых территорий. Если не соблюдаются основы ухода за домашним животным, то риски получить какое-либо заболевание и питомцу, и его владельцу несомненно возрастают», - подытожила Ольга Михеева.

Помимо этого, специалист добавила, что стоит мыть руки после контактов с животными. Следует избегать незнакомых животных, а при получении микротравм от них обращаться к врачу.

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