В 2022 году жители Томска задолжали более 2 млрд рублей за тепло

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В Томске местные жители задолжали за тепло более 2 млрд рублей за отопление. "ТомскРТС" старается взыскать эту сумму различными способами, сообщил замгенерального директора компании Иван Ющенко.

"Долги всех потребителей города Томска составляют 2 миллиарда 160 миллионов рублей. Это практически на 200 миллионов больше, чем на 1 января предыдущего года. Подавляющая часть долга приходится на население – 1 миллиард 800 миллионов рублей", - сказал Ющенко во время прямого эфира.

Замгендиректора отметил, что все способы работы с должниками заканчиваются судебным приказом или решением о взыскании, работой судебных приставов, арестованными счетами, запретом на совершение регистрационных сделок с недвижимостью.

Напомним, что в 2021 году задолженность была меньше на 170 млн рублей.