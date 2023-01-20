Жителя Томской области осудили за угрозу убийством знакомой

Под Томском мужчина проник в дом знакомой, избил ее и угрожал ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Молчановском районе Томской области рецидивиста приговорили к лишению свободы за угрозу убийством знакомой. Он приник к ней в дом и приставил нож к спине. Женщине удалось вырваться. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В июне 2022 года 47-летний сельский житель распивал спиртное вместе с приятельницей. Между ними произошел словесный конфликт, после этого мужчина вышел из дома знакомой. Позже он вернулся, но женщина не открыла дверь. «Разбив окно, он проник в дом и несколько раз ударил подругу, а затем, приставив к ее спине нож, стал высказывать угрозы убийством. Потерпевшей удалось выбежать на улицу и сообщить о случившемся в полицию», - говорится в сообщении.

Суд приговорил ранее судимого жителя Томской области к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

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