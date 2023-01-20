На трассе Томск-Светлый произошло страшное ДТП между иномаркой и грузовиком

Фото: Томские спасатели

Утром 20 января, в пятницу, на трассе Томск-Светлый произошло страшное дорожно-транспортное происшествие между "Ниссаном" и грузовиком. Томским спасателям пришлось вызволять пострадавших из легкового автомобиля специальным инструментом.

Фото: Томские спасатели

"20 января в 9:13 на пульт оперативного дежурного ОГБУ "ТО ПСС" поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на трассе Томск-Светлый около птицефабрики. Произошло столкновение грузовика Daf и легкового автомобиля Nissan", - говорится в сообщении.

Фото: Томские спасатели

Уточняется, что прибывшие на место инцидента спасатели вытаскивали зажатого человека из "легковушки" гидравлическим аварийно-спасательным инструментом. После успешного извлечения пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи. О погибших и состоянии участников ЧП не уточняется.

Напомним, ранее очевидцы сообщили о ДТП на трассе рядом с поселком Мирный.

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