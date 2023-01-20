В Томской области рядом с поселком Светлый произошло лобовое столкновение автомобилей

Очевидцы из паблика "Регион 70 Томск" сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло рядом с поселком Светлый в Томской области. Известно об одной пострадавшей.

"Лобовое ДТП "Межениновка" около Светлого. По нашей информации в ДТП пострадала женщина в легковом автомобиле", - говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают, что пострадавшую женщину специалисты доставали из автомобиля с помощью специального оборудования. На данный момент нет официальной информации об инциденте.

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