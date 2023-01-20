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НовостиОбщество20 января 2023 4:36

Прокуратура Томской области обязала властей Каргаска очистить дороги села от снега

Нынешние работы проведены не в надлежащем качестве
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Анна Ковалева

Фото: Анна Ковалева

Прокуратура Томской области провела собственную проверку соблюдения законодательства по очистке улиц города от снега. По итогу прокурору вынес представление, обязав главу сельского поселения решить проблемный вопрос с заснеженностью улично-дорожной сети.

"Своевременная очистка автомобильных дорог и тротуаров в с. Каргасок от снега и наледи не обеспечена, что повышает риск совершения дорожно-транспортных происшествий, создает угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан", - говорится в сообщении.

Глава Каргасокского сельского поселения получил представление от прокурора и в ближайшее время улицы села должны быть приведены в надлежащий вид. В данный момент администрация поселения ведет работу по очистке от наледи и снега.

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