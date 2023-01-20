Житель Томска хотел купить посудомоечную машину и перевел мошенникам 32 тысячи рублей

Фото: Алёна Голева

В региональном УМВД сообщают о заведении уголовного дела по статье "Мошенничество". У жителя Томска со счета списали 32 тысячи рублей, мужчина хотел купить посудомоечную машину через сеть Интернет.

"[Потерпевший] в интернет-мессенджере увидел информацию о сайте, предоставляющим скидки. Далее мужчина начал переписку с его представителем и выбрал понравившийся товар. После чего, менеджер направил потерпевшему ссылку на покупку посудомоечной машины", - говорится в сообщении.

После того, как мужчина перешел по ссылке и ввел данные банковской карты, с его счета была списана крупная сумма - в размере 32 тысяч рублей. Снимок экрана с переводом томич отправил "продавцу", однако тот перестал выходить на связь.

В отношении неизвестного завели уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

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