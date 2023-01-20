В Томске 20 января синоптики обещают днем до -15 градусов

Фото: Анна Ковалева

В Томске 20 января будет облачная погода с прояснениями, небольшой снег утром и ночью, сообщает региональный гидрометцентр.

Температура днем ожидается -13..-15. Температура ночью -15…-17°С. На дорогах местами гололедица. Также прогнозируют переменный ветер 2-7 м/с.

В Томской области также ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью -19…-24°С, местами -13…-18°С, по востоку -29…-34°С. Температура днем -13…-18°С, местами -7…-12°С, по востоку -23…-28°С. На дорогах местами гололедица.

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