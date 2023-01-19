В Томске с начала января с крыш убрали 675 снежных навесов

О наличии навесов на домах можно сообщить в директ аккаунтов "Санитарная милиция Города Томска" в соцсетях Фото: Алёна ГОЛЕВА

Снежные и ледяные навесы удаляют с кровель в ежедневном режиме. В пресс-службе городской администрации сообщили, что с начала 2023 года в Томске ликвидировали 675 опасных навесов. От них очищают жилые дома, а также социальные и торговые объекты.

«Работа ведется как планово, так и в рамках предписаний, которые выдают сотрудники санитарной милиции в ходе ежедневных осмотров территорий», - уточняют в сообщении. Если выдано предписание, то обслуживающая здание организация должна удалить навесы в трехдневный срок. Кроме того, опасный участок нужно оперативно обозначить сигнальными лентами.

Первостепенное внимание специалисты уделяют очистке крыш построек, которые находятся на так называемой «красной линии». То есть, на тех участках улиц, где падение сосулек или сход снега представляет опасность для пешеходов.

Представители мэрии напомнили, что об обнаружении навесов на домах томичи могут сообщить в УК или ТСЖ. Также с жалобами можно обращаться в районные администрации или по номеру оперативно-дежурной службы Томска: 005. Пользователи соцсетей могут написать напрямую специалистам «Санитарной милиции» в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

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