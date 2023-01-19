Вечером 19 января в Томске зафиксировали пробки в 9 баллов

В вечерний час пик пробки в Томске достигли 9 баллов Фото: Анна Ковалёва

Согласно данным онлайн-сервиса «2ГИС», в Томске в четверг вечером зафиксированы девятибальные пробки. Сильно затруднено движение из центра по улице Пушкина (от Белого озера) и Иркутскому тракту до пересечения с улицей Суворова. Также большой затор образовался на участке от начала Первой Рабочей улицы до пересечения улиц Мичурина и Бела Куна.

На улицах Киевская, Сибирская, Енисейская, Дальн-Ключевская, Елизаровых, Кузнечный взвоз, а также проспектах Комсомольский, Фрунзе движение тоже затруднено.

Частичные заторы в обе стороны наблюдаются на проспекте Ленина.

На подъездах к Коммунальному мосту тоже пробки: на участке Московского тракта от пересечения с Учебной улицей и на Нахимова, от пересечения с проспектом Ленина.

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