В Томске водитель "Лексуса" сбил женщину на пешеходном переходе

Фото: Анна Ковалева

В Томске 18 января, в среду, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель иномарки "Лексус" совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"18 декабря около 09 часов 00 минут на улице Алтайской, 118/1, автомобилем Lexus RX450H, под управлением 63-летней женщины-водителя, совершен наезд на пешехода", - говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина в возрасте 67 лет переходила проезжую часть в установленном месте - по нерегулируемому пешеходному переходу.

Жителей Томска, которые могут обладать какой-либо полезной информацией для установления всех обстоятельств ДТП, просят обратиться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, либо по телефону: 8 (3822) 794-693.

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