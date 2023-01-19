Стрежевчанка взяла в кредит 650 тысяч рублей и перевела их мошенникам

Жительница Стрежевого попалась на уловку телефонных мошенников Фото: Евгения ГУСЕВА

Сорокалетняя жительница города Стрежевой заявила в полицию о хищении денег. Мошенникам удалось уговорить женщину перевести им более полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

Аферисты действовали по известной многим обманной схеме. Они позвонили по мобильному телефону жительнице Томской области и представились сотрудниками службы безопасности. Не оставляя времени на обдумывание информации, мошенники порекомендовали стрежевчанке срочно перевести деньги на специальные счета.

«Позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что третьими лицами оформлен кредит на ее имя. Далее с гражданкой связался якобы сотрудник службы безопасности, который сказал, что для пресечения незаконных действий в отношении женщины, ей необходимо оформить кредит и перевести средства на «страховые ячейки», - рассказали в пресс-службе.

Стрежевчанка выполнила все указания неизвестных. Через мобильное приложение банка она оформила кредит, затем частями перевела деньги на якобы «безопасные» счета. Женщина потеряла более 650 тысяч рублей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - уточнили в сообщении.

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